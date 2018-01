The Legend of Zelda : après Breath of the Wild, Aonuma ne veut plus revenir en arrière The Legend of Zelda : après Breath of the Wild, Aonuma ne veut plus revenir en arrière

Devant le succès commercial mais aussi critique de la part de la presse comme des joueurs, The Legend of Zelda : Breath of the Wild devrait donc constituer (comme on s'y attendait) la nouvelle base pour l'avenir de la franchise.



Lors d'une interview accordée à IGN, Hidemaro Fujibayashi (directeur de projet) et Eiji Aonuma (producteur) ont en effet indiqué que l'aspect ouvert et non-linéaire se devait d'être présent pour le ou les prochains épisodes, rajoutant être très satisfait par les retours des joueurs sur le gameplay émergent, les raccourcis et les solutions alternatives. En bref, le fait de s'émanciper des cas basiques de la série où l'on pouvait être totalement bloqué par un obstacle si nous n'avions pas le bon objet.



« Nous avons pris beaucoup de plaisir à regarder des vidéos et voir des choses totalement uniques que nous n'avions pas vraiment prévu. »



Cela n'empêchera évidemment pas des nouveautés et changements pour le prochain chapitre de la saga, dont le développement a d'ailleurs été confirmé par l'équipe via une note au coeur de l'artbook officiel Master Works.