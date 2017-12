[UK] Detroit : début de polémique sur le cas de la maltraitance des enfants

La vidéo date pourtant de la Paris Games Week mais c'est aujourd'hui que la dernière présentation defait naître une polémique du coté du Royaume-Uni. En cause, cette fameuse séquence où une fillette de dix ans est victime de maltraitance, jusqu'à pouvoir se faire tuer par son père en fonction de nos choix/conséquences.Plusieurs députés conservateurs et associations ont mis en avant ce passage qualifié de « malaisant et repoussant » par Esther Rantzen, fondatrice de Childline, qui demande impérativement à Sony de supprimer cette séquence du produit final.Andy Burrows (NSPCC) déclare de son coté qu'il est « inacceptable » de voir un jeu vidéo qui « banalise et normalise » la maltraitance des enfants. De manière plus réfléchie, le député Damion Collins met en avant le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel produit +18 peut se retrouver entre les mains d'un mineur et pour un jeune esprit,de par cette séquence peut livrer un très mauvais message à quelqu'un déjà victime d'abus : se battre contre le tortionnaire ou chercher carrément à le tuer pour survivre (séquence où Kara récupère un pistolet dans un tiroir) n'est pas une solution à partager pour le jeune public.Là où David Cage a cherché de suite à défendre son produit en soutenant d'ailleurs le besoin d'adopter le point de vue de cette femme qui ne sera pas une simple victime durant cette aventure, Anne Longfield (responsable du droit des enfants en Angleterre), a déclaré que quelle que soit les motivations des créateurs, cela semble aboutir à quelque chose de maladroit et d'inapproprié.L'organisme Video Standards Council (chargé du classements d'âge des jeux) a refusé de dire s'ils avaient accordé x classification et si la sortie du jeu serait autorisé, tandis que Sony n'a pas souhaité apposer le moindre commentaire pour le moment.Parmi les joueurs, le débat reste lancé avec néanmoins la sensation que Quantic Dream grignote doucement une ligne rouge adoptée par la quasi-totalité des développeurs, souvent de manière très claire (aucun enfant danspar exemple), parfois en sous-entendu (impossible de tuer les enfants dans, etc.) et d'autres fois avec une certaine originalité (les enfants-soldats dedoivent obligatoirement être neutralisés de manière non létale).Le problème avec, que l'on considère cette séquence forte choquante ou non, c'est que si l'enfant meurt par maltraitance, ce sera directement la faute du joueur (par un jeu de « choix »), même s'il n'est pas coupable scénaristiquement.