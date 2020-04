Suite aux critiques élogieuses venant du monde entier, SQUARE ENIX® a annoncé aujourd'hui que les expéditions et les ventes numériques de FINAL FANTASY® VII REMAKE ont dépassé les 3,5 millions dans le monde entier en trois jours après sa sortie le 10 avril. Le jeu a réalisé des ventes numériques exceptionnelles, qui continuent à augmenter.



Entièrement reconstruit en utilisant le meilleur de la technologie moderne, FINAL FANTASY VII REMAKE est une réimagination du jeu original iconique qui a redéfini le genre RPG. Outre des personnages inoubliables et une histoire vénérée comme l'une des plus puissantes du jeu vidéo, le jeu propose également un système de combat hybride qui fusionne l'action en temps réel et le combat stratégique basé sur le commandement. Le premier jeu du projet se déroule dans la ville éclectique et tentaculaire de Midgar et présente une expérience de jeu entièrement autonome qui permet de pénétrer plus profondément que jamais dans le monde et les personnages emblématiques.



FINAL FANTASY VII REMAKE attire les joueurs dans un monde où la Shinra Electric Power Company, une société de l'ombre, contrôle la force vitale même de la planète. Cloud Strife, un ancien membre de l'unité d'élite SOLDIER de la Shinra devenu mercenaire, prête son aide à un groupe de résistance clandestin appelé Avalanche pour lutter contre la force oppressive de la Shinra.