En l'an 2020, le monde a été envahi par des entités biologiques extraterrestres hostiles appelées E.B.E.Aucune arme ne semble avoir d'impact sur les E.B.E. et l'humanité semble vouée à disparaître.Cependant, l'humanité dispose d'une dernière chance de survie : le développement d'une bio-armure qui fusionne les tissus corporels des E.B.E. avec le métal.Grâce à la chirurgie de remodelage, les troupes spéciales A.N.T.I. ont pu incorporer cet équipement.Grâce à la puissance des A.N.T.I., pour la première fois les forces de l'humanité ont réussi à éliminer un E.B.E. de classe Baron. À la suite de cette victoire, l'humanité a mis sur pied une contre-offensive à grande échelle avec l'espoir suscité par la nouvelle force des A.N.T.I.

Éditeur : Rising Star Games Développeur : Oneoreight Genre : Action Disponible sur PC/PS4/Xone Date de sortie : 25 Janvier 2018 (Switch/Mobile) Langues : Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Japonais Prix : 4€

