Bonsoir à tous !



Un débat que je souhaiterai lancer pour avoir votre avis et vos impressions sur les futures Xbox Series qui sortent le 10 novembre prochain (dans 15 jours), et particulièrement la Xbox Series S... Ou plutôt la mystérieuse et fantomatique plus petite console next gen !!!



Avant toute chose et pour éviter le trolls, j'ai toutes les consoles, pas de jaloux, je suis un joueur de loooooongue date qui apprécie chacun des constructeurs pour ce qu'ils proposent.



La Xbox Series S m'intéresse pour son concept et surtout sur le fait qu'elle ferait une excellente console next gen intermédiaire pendant 2 voir 3 ans avant que les "vrais jeux" sortent. MAIS voilà... que sait-on de cette console ? Déjà qu'avec les Série X et PS5, on en apprend tous les jours, des bonnes et des nouvelles, mais Microsoft ne dit rien sur cette console.



Comment interprétez-vous cela ? Pour mettre en avant la Série X qui est en rupture ??? Pas cohérent, surtout si Microsoft souhaite en vendre. Microsoft est-il en difficulté "technique" ou n'arrive pas à faire adhérer le concept aux éditeurs ??? Pourtant le concept de cette console et son positionnement prix avec le GamePass serait pour moi, la meilleure recette de ces 20 dernières années de joueur. Cette communication freine les consommateurs et l'acte d'achat.



Qu'en pensez-vous ? Merci à tous vos retours et échanges en toute sérénité et intelligence.



@++