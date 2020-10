Lors d'une interview avec le site 4gamer.net, M. Yasuhiro Otori (Responsable du design mécanique

et thermique chez Sony Interactive Entertainment) est revenu sur la vidéo de démontage pour

détailler davantage certains choix et mieux comprendre la conception de la PS5.



Voici quelques points intéressants : Lors d'une interview avec le site, M.(Responsable du design mécaniqueet thermique chez) est revenu sur la vidéo de démontage pourdétailler davantage certains choix et mieux comprendre la conception de laVoici quelques points intéressants :

■Sony a utilisé la dernière technologie CAE (Computer Aided Engineering) pour optimiser le flux d'air à l'intérieur de la PS5.■L'effet cheminée (position verticale) est au niveau d'erreur de mesure, cependant il n'y a aucune différence de performance de refroidissement entre la position verticale et horizontale.■La face avant de la console a un port USB Type-A 2.0 et un autre de Type-C 3.2 Gen 2, à l'arrière c'est 2 ports USB Type-A 3.2 Gen 2.■Il ya 6 puces de mémoire flash pour le SSD interne : trois à l'avant et trois à l'arrière de la carte mère.■La PS5 prendra en charge les SSD M.2 de différentes tailles : 30 mm / 42 mm / 60 mm / 80 mm et jusqu'à 110 mm de longueur.■Le slot SSD peut accepter des modèles avec un dissipateur de chaleur de 8mm de hauteur ou moins, vous l'aurez compris il est donc préférable d'éviter ceux avec des dissipateurs de chaleur extrêmement hauts en tant que SSD d'extension.■2 trous d'échappement sont prévus pour le slot SSD, la chaleur est évacuée par pression négative.■Le ventilo de la console est en polybutylène téréphtalate renforcé en fibres de verre, l'avantage de ce matériau est qu'il est résistant et présente une faible déformation de forme due à la chaleur.■Le gros dissipateur thermique avec 6 caloducs qui refroidit l'APU occupe environ à lui seul 30% du volume à l'intérieur du boîtier.■Si le métal liquide est conducteur et très corrosif pour l'aluminium, Sony a mis plus de deux ans pour résoudre ces problèmes et valider son adoption dans le processus de fabrication.■La plaque du dissipateur thermique est en aluminium, mais la partie en contact avec l'APU est un bloc de cuivre pour mieux résister à la corrosion.■Le socle qui sert pour la mettre en position verticale ou horizontale est fourni avec la machine.■La PS5 Digital Edition (6.4 litres) fait 0,93 fois le volume de la Xbox Series X (6.86 litres) soit 7% plus petite malgré sa forme différente en revanche la PS5 Classique est 5 % plus grande en volume (7.2 litres).