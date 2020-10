On pouvait s'attendre à ce que les grandes surfaces fassent des offres intéressantes comme c'est très souvent le cas mais avec l'augmentation chez certains éditeurs des prix sur les jeux on pouvait finalement se demander si cela ne signifierait pas un peu la fin de ces bonnes affaires et bien il semblerait que non.Carrefour proposera donc Call of Duty Black Ops Cold War à 46,99 euros avec le bon d'achat de 10 euros déduit au lieu de 79,99 euros.Assassin's Creed Valhala profitera lui aussi de la même offre pour se retrouver à 41,99 euros sachant que Ubisoft à décider de ne pas augmenter le prix de ses jeux en les gardant à 69,99 euros.Plus qu'à espérer que des jeux comme Miles Morales ou Demon's Soul pourront-eux aussi profiter de ce genre d'offres.