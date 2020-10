Les sitesetpour ne citer qu’eux ont modifié la date de sortie pour Demon’s Souls et autres jeux Playstation 5 au 12/11/2020.SONY va donc faire une sortie mondiale au 12/11 et servir le continent Européen en même temps que le reste du monde ?

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2020 at 05:29 PM by walterwhite