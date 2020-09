Rétrocompatibilité

Jouez à un catalogue de jeux PS4™ rétrocompatibles sur votre console PS5.



Jeux boostés

Profitez de taux de rafraîchissement plus rapides sur certains jeux PS4 et PS VR.



Mettez à niveau des jeux PS4 vers leur version PS5 numérique

La console PS5 permet aux éditeurs de jeux d'autoriser les joueurs à mettre à niveau leurs jeux PS4 en version disque et numérique vers la version PS5 numérique.1



Intégration de PlayStation®VR

Connectez votre PlayStation VR à votre console PS5 pour profiter de vos jeux PS VR compatibles. Pour configurer votre PS VR avec votre console PS5, vous avez besoin de votre PlayStation Camera2 pour PS4 et d'un adaptateur PlayStation Camera (fourni gratuitement). Nous vous expliquerons sur PlayStation.com comment obtenir un adaptateur une fois celui-ci disponible.