Certains croient il réellement que la seule et unique différence entre la Series S et la Series X/Ps5 sera la résolution ?Faut redescendre sur terre les gars, beaucoup vont être surpris je pense.- 4 Tflops- 10g de ram GDDR6 8gb 224gb/s 2gb 56gb/s- 20 CU 1.55Soyons sérieux cette console risque d'être un boulet pour la génération à venir.Ça commence déjà à parler du côté des professionnels : Remedy technical producer : "As a consumer, i love this ! As a Producer, i see trouble"