Véritable traînée de poudre sur le web depuis plusieurs jours, la rumeur voulant que la PS5 soit incapable de proposer de la 4K est démentie aujourd'hui. Il y a quelques jours, Dusk Golem, qui est bien connu des membres du forum ResetEra pour ses informations sur la saga Resident Evil avait lâché une véritable bombe sur internet. Selon lui, les développeurs de Resident Evil Village avaient des soucis à développer la version PlayStation 5 du jeu, cette dernière étant limitée au combo 1080p/60fps. Précisant que la machine de Sony était dans l'incapacité de proposer de la véritable 4K sur les jeux d'éditeurs tiers, l'insider avait fait trembler les fans de Sony. Cependant, ce dernier revient aujourd'hui sur ses déclarations en expliquant que celles-ci sont fausses. De ce fait, il se voit désormais déchu de son rang de modérateur sur le forum ResetEra et sa crédibilité en prend un sacré coup. Il explique ne détenir que des informations sur la toute première version du jeu et avoir voulu contrebalancer le bad buzz dont était victime la machine de Microsoft.

posted the 08/14/2020 at 10:10 PM by midomashakil