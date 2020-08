nouvelle catégorie

Forest Spirits vous offre six jeux à la condition d’avoir Coloring Book. C’est un petit jeu qui est disponible gratuitement sur l’eShop.



Une fois que vous l’aurez téléchargé, il vous donnera accès à une réduction de 100%, soit le jeu gratuit sur les titres suivants :



Pocket Mini Golf (normalement à 1,99€)

Jumping Joe & Friends (normalement à 1€99)

Mini Trains (normalement à 5€99)

Puzzle Book (normalement à 3€99)

Not Not – A Brain Buster (normalement à 1,99€)

Robonauts (normalement à 3€99)

Cette promotion est disponible uniquement 48h !



Bon c'est pas des triples a mais c'est gratos !



Quelqu'un peux me dire si y en a un qui vaut le coup ?