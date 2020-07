Le Kickstarter pour le nouveau projet des créateurs de Suikoden vient d'être lancé aujourd'hui à 18h.Je trouve que c'est un sacré bordel au niveau des contributions. Mais au moins le projet à l'air de se financer assez rapidement.J'espère qu'ils vont pouvoir aller au bout de leur vision, le jeu me tente beaucoup. Tant que ça devient pas un nouveau Unsung Story...: Note intéressante, en plus du PC, si le pallier consoles est atteint, le jeu est prévu sur Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 5, et sur la. Bien qu'ils n'en sachent pas plus que nous sur les plans de Nintendo, c'est en tout cas pour l'instant dans leurs objectifs de proposer une version sur cette prochaine console et c'est suffisamment intéressant pour le noter.