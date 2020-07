Trolleurs de tout bord, salam.Plus que 5 jours avant d'être concrètement fixé sur la Xbox Series X, l'heure du bilan introspectif a sonné.J'en appelle donc à votre bon sens (je sais, j'en demande beaucoup) pour partager votre avis que j'espère nuancé de la performance de Microsoft sur le terrain de notre passion préférée : la beloteLe jeu vidéo putain, suivez.Dans un souci de neutralité évidemment profitable au débat ainsi qu'à la restitution, j'alterne pour ma part entre points positifs et négatifs. On est parti ...le nom. Je suis désolé, le nom est moche. Je comprends la logique du choix mais ça reste de la merde à laquelle je ne me suis toujours pas habitué 7 ans après. Ca manque de classe.la manette sans nom. Alors je me suis jamais fait aux sticks asymétriques ni sur l'originelle Xbox, ni sur la 360, trop habitué à l'école Dualshock et à ce que j'estime naturel et ergonomique mais force est de constater qu'en dehors de ça le contrôleur Xbox One est l'aboutissement d'une 12-aine d'année de R&D. Celui de la Séries X diffère très peu finalement.la stratégie produit. Plusieurs grossières erreurs ont été commises sur le placement produit de la One. La première, vouloir faire de la One le "centre de données" du domicile de son possesseur, la "box internet" ultime, comprendre avec une proposition vidéoludique digne de ce nom. Quoi qu'il en soit, la prise de distance vis à vis du cœur vidéoludique d'une console de jeu n'a pas rassuré une grande partie des joueurs qui ne s'est pas senti cible principale de ce produit.La seconde, imposer la caméra Kinect. Entre son impact important sur le prix de vente et son intérêt relativement limité d'un point de vu jeu vidéo traditionnel ... A noter cependant, que malgré le risque entrepris, Kinect obligatoire poursuivait bien la logique de"redéfinir" son interaction avec le divertissement chez soi, commande vocale pour gérer différentes applications sans les mains ou reconnaissance du joueur 1&2. Jugé probablement gadget pour ce prix là. Si à cela on ajoute les rumeurs fantasques de publicités obligatoires à regarder avec contrôle par caméra ou encore l'espionnage à la Watch Dogs (PRISM, NSA, FBI, tout ça ....) avec une caméra constamment active dès lors qu'alimentée ... Kinect 2 ne se lançait pas avec les meilleurs atouts comme aurait du l'être un Ryse dans don concept originel par exemple ...La 3ème, la connexion obligatoire 1 fois toutes les 24 heures. Clairement vantée pour contrer l'occasion et permettre une rémunération à toute la filière sur tout un pan qui leur échappe, cette dernière mesure a sans doute été la plus impopulaire et la plus dévastatrice pour l'image de la One autant chez les joueurs que chez les revendeurs dont on sait qu'ils doivent pas mal au marché de l'occasion d'être encore en vie. Entre boutiques de revente de jeu d'occasion triées sur le volet et aux conditions de reprises draconiennes ainsi que possibilité de prêter son jeu qu'une seule fois à un ami présent dans sa liste au moins depuis déjà 30 jours, ca faisait beaucoup pour les joueurs après la PSP Go.Home gold détourné. Le piratage de compte entre 2 personnes de confiance permet de faire de sacrées économies sur l'achat de jeux dématérialisées (70€/2=35€, ce qui est très bien pour un jeu dès son premier jour de commercialisation). Mais pas seulement puisque sont aussi concernés : Live Gold, Gamepass, Pass saisonnier et contenu téléchargeable. Un détournement (normalement, il s'agit de lier achat à plusieurs comptes d'une même console) toléré par Microsoft et qui est a salué à l'heure ou l'on parle de jeu à 75€ prix plancher.la communication. Je ne vais pas m'éterniser. Mais en plus de l'orientation politique de la console entre divertissements (TV, sport) plus que jeu vidéo, Kinect et connexion internet requise et intempestive, c'est aussi la façon de porter le message qui a choqué les joueurs du monde entier. On ne présentera plus Don Mattrick ni Yusuf Amir mais leur énorme désinvolture et très mauvais communicants pour faire passer les grosses pilules aux joueurs auront cloué l'image de de la One pour 3 mois avant le dernier rétropédalage.le pédalo en mode marche arrière toute. S'il est de bon ton de moquer la stratégie ou la communication disons le catastrophique de la One, il serait aussi de bon ton de reconnaître qu'à la mi 2014, la One était une console tout ce qu'il y a de plus fréquentable. Terminé Kinect obligatoire, le mot datacenter n'était déjà plus qu'un lointain souvenir tout comme la connexion H24 qui n'aura en fait jamais vu le jour. Et de plus la console s'affiche à 350€ contre 400 pour celle dont il ne faut pas prononcer le nom.le prix. C'est là qu'on se rend compte que mes transitions ne sont plutôt pas mal. Mais il ne s'agit pas de moiAlors, niveau prix, je pense effectivement que 500€ est un "mauvais prix", je veux dire, ca fait à minima 550€ pour jouer. 400€ pour un matériel soi-disant de rupture technologique, ca me semble déjà plus correct. Alors certes, il y avait Kinect mais bon, est ce que le consommateur souhaitait claquer 150€ pour un accessoire obligatoire ? Oxymore ? Par contre, à la mi 2014, la One est enfin paré pour lutter à armes égales face à Voldemort. Oups.la puissance. Evacuons-là l'une des marottes de comptoirs. Oui, la puissance légèrement inférieure de la One par rapport au Seigneur des Ténèbres conjuguée au prix nettement supérieur a fait un certain mal jugé comme doublement pénalisant cristallisé par la formule bateau "plus cher et moins puissante". Mais qui en dehors de nous, les saltimbanques du JV étaient au courant, le fameux grand public qui ne traine pas H24 sur Gamekyo ? Je n'y crois pas. Par contre, que cela ait constitué un cailloux dans la chaussure de plus de la One qui a participé aux bonnes "vibes" de la PS4, probable ; propulsant d'autant plus cette dernière comme la console à avoir chez les "early adopters" qui clairement pavent le chemin vers le succès d'une console, effets boule de neige d'un produit bien propulsé et d'une concurrence à la peine.les exclus de lancement. Je concède avoir été très déçus des exclus de lancement de la One. Pas plus fou chez PS4, mais la PS3 sortait le grand jeu en 2013 (GoW, B2S, GT, TLOU, Ratchet, Sly, etc.). Non, c'est qu'à l'époque, j'ai vraiment voulu croire en la bonne foi des partisans de la causes Xbox mais la maison mère a déçu. Voici la liste d'exclusivités de lancement : Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Lococycle, Killer Instinct, Kinect Sport Rivals, Ryse Son of Rome. C'est quantitatif, c'est divers mais qualitativement, sans rentrer dans une guerre stérile de rangée, PlayStation a fait bien mieux en cette même année que Xbox toute plateforme soutenue confondue.Xbox Joues ou tu veux. Le grand débat. Est ce bien de sortir ses jeux en dehors de sa console ? Et pour qui ? J'ai un envie tranché sur la question. Et un avis qui ne s'adapte pas à la couleur du blason si vous voyez ce que je veux dire ... Je pense que c'est une erreur monumentale. Je pense que ça rebute bien plus les joueurs de devoir jouer sur PC quand ils sont consoleux que l'inverse (investissement tarifaire, conditions de jeu). Mais les éditeurs tiers sortent bien leurs jeux quasiment systématiquement sur PC et les éditeurs constructeurs constatent bien le manque à gagner quand ils scrutent la part du PC dans le chiffre d'affaires d'un Ubi, Acti, EA ou Take Two. Bien évidemment, quand ton jeu a couté 120 ou 40 millions à produire, tu craches pas sur 20% de CA en plus. D'autant plus que le marché PC, c'est du total dématérialisé, il faut relativement peu de ventes par rapport au marché encore très physique des consoles pour générer quelques millions bien senti ...Phil Spencer. Là ou Nitendo et PuréeStation ont toujours eu un lot de têtes de gondoles véritables images de la marque, j'ai personnellement toujours trouvé Xbox en retrait même si Larry Hyrb. Désormais aussi remarqué qu'un Kutaragi, Hirai, Yoshida, Fils-Aimée, Iwata, Myamoto, Spencer incarne Xbox. Et même si nous joueurs sommes par nature impatient, le rachat de studios est un énorme crédit à mettre au profit de Spencer et ses équipes, tout comme le Gamepass, Xcloud, la One X. Manque plus qu'une montée en gamme qualitative auprès des studios qui manquent de moyens pour accoucher de titres qui mettent tout le monde d'accord et Spencer aura droit à sa face au Mont Rushmore.le rachat / la création de studios de développement de jeu vidéal. C'est très simple, seuls 4 des 14 studios composant les Xbox Game Studios étaient existants le jour du lancement de la Xbox One. Il s'agit de 343 Industries déjà auteur d'Halo4 sur 360, de Turn10 célèbre pour la série Forza MotorSport, The Coalition sans aucun majeur fait d'arme particulier (même si le Spinter Cell au Venezuela demandait à voir) et le sous exploité Rare qu'on ne présente plus. Lionhead, développeur des Fable a été fermé, de meme pour mon cher Ensemble Studios et Twisted Pixel est redevenu indépendant.Xbox dispose désormais d'une armada conséquente dont j'espère qu'ils seront accompagnés vers un développement à la PlayStation qui a sérieusement fait monter en gamme ses propres seconds couteaux si vous me passez l'expression. Il faut dire qu'il y a du très prometteur au vu des réalisations qu'arborent certains. Clairement avec une bonne direction/gestion, Playground Games, Obsidian, Ninja Theory, The Initiative devrait accoucher de jeux d'envergure qui tachent. Je reste plus dubitatif sur Double Fine, Compulsion Games, Undead Labs qui représentent à mes yeux la véritable sentence que la vindicte populaire que je, que vous, que nous constituons prononcerons. C'est une véritable transformation d'échelle tant en moyens humains, matériels et financiers qui est en jeu pour ces 3-là.Reste Mojang qui va continuer de blanchir de l'argent, Inxile qui va probablement continuer à alimenter le PC, World's Edge qui va enfin pondre du Age of et notre bonne vieille doublette 343 industries et The Coalition condamnés manifestement à enfanter du Halo et du Gears, ce qui n'est pas un problème tant que l'inspiration voire le renouvellement intelligent est là. Rendez-vous donc en 2027 pour en apprécier ou non le résultat. En espérant tout de même que le Gamepass n'induise pas un modèle de développement sur des cycles plus courts et des jeux moins percutants type Grounded ou Bleeding Edge. Avec tout le respect que j'ai pour ces oeuvres, ca fait moins fignolé qu'un Ori ou Everwild par exemple. Comprenez moi, que ces jeux existent, aucun problème, mais que des 6/10 ne viennent pas remplacer des 9/10 pour schématiser grossièrement. En plus, oui ; à la place, non.le Gamepass. Parlons-en puisque vous me mettez le nez dedans. Je ne comprends pas trop l'engouement pour tout vous dire. Pas forcément un délire à la Amassous (respect frérot), tous mes jeux Vita sont dématérialisés, j'ai quelque jeu PS3 démat'. Non, non mais d'une j'achète mes jeux (neufs) à 15/20€ pièce et je tiens surtout à maîtriser les jeux auxquels je joues ainsi que comment je joue. Ce n'est donc pas non plus un délire de propriété de l'oeuvre. Je regarde mes séries/films sur un service d'abonnement. Je ne rejoue jamais à mes jeux, question de temps, de retard cataloguaire et de disparition du phénomène de la découverte même si je me referais bien quelques titres bien ciblés comme Mirror's Edge par exemple.Non, c'est surtout que le Gamepass choisit la liste de jeux disponibles pour toi, il choisit aussi la date à laquelle il retire les jeux de la liste. Il n'est pas non plus conséquent que cela en terme de nombre de jeux. Alors certes, les exclusivités Xbox tombent dedans dès le premier jour de commercialisation mais quid des autres titres tiers ? A la limite, si le service était bien plus cher qu'il ne l'est (17/20€ par mois) mais avec tous les titres récents dedans directement et "à vie", je verrai cela d'un tout autre oeil. Impossible pour moi de me précipiter pour finir un jeu avant sa sortie ou même de le commencer. Maintenant, il est évident que nous ne sommes qu'au prémisses d'un service d'abonnement locatifs de jeu vidéo. Il faut donner du temps au temps.la One X. Quelle belle machine. Quelle conception. Forcément, cela l'a fait peut être arrivé un peu tardivement sur le marché mais c'est une belle démonstration des aptitudes de Microsoft à produire une console aussi fonctionnelle qu'attrayante. J'en suis presque désolé de ne pas pouvoir faire les tiers dessus en raison de ma préférence pour la Dualshock et ses sticks symétriques. Reste un nombre d'exclus mine de rien conséquent pour le joueur solo que je suis.Xcoud. Le monstre arrive. Le futur vidéoludique promis. Non plus seulement le téléchargement sur son disque dur local de son jeu mais le jeu exécuté par des consoles distantes. Bon le PS Now quoi. S'affranchir des consoles à plusieurs centaines d'euros, des jeux physiques à plusieurs dizaines d'euros pour un service par abonnement entièrement numérique. Moins cher pour les joueurs, plus rémunérateurs pour les acteurs de la filière vidéoludique. A priori l'eldorado. Sauf que. Sauf que d'un coté, il faudra qu'on m'explique comment 10€/mois équivalent à 2 jeux à 70€ en démat' comme il est de plus en plus coutume de l'observer (ou même 4 jeux à 35€ en démat' si vous partez du principe que les soldes jouent un grand jeu dans la perf' du numérique vis à vis du physique).Et de l'autre coté, quid des réseaux surchargés, du parc de serveurs sous dimensionné, du rôle des FAI dans votre débit du moment, la latence, la définition potentiellement dynamique, les chutes de taux de rafraîchissement, les déconnexions intempestives, la différence d'expérience en fonction du Wi-fi, de la fibre, de ton implantation géographique ... Quand tu vois la gueule de Youtube et même des services d'abonnements sportifs ou séries/films ... Je vois surtout ça comme une offre de complément tant que de nombreuses problématiques n'auront pas été résolues. Puis bon, si on se tape un blackout comme la côte est américaine en 2003, on pourra plus jouer parce que y a plus internet ? Et puis quoi encore, s'éclairer à la bougie ??les exclusivités. Jugement personnel. J'ai pris Halo 5, Gears 4&5, Ryse, Quantum Break, Ori 1&2, Cuphead. Et c'est tout. Je m'explique. Je suis un grand amateur de jeu de course (#équipe Burnout 2 et NFS MW originel) mais je suis GT depuis la PS et je ne peux pas mettre 100h par jeu de course simulation, beaucoup trop de jeux à faire. Donc pas de Forza Motorsport malgré son évident statut de référence. Pas de Forza Horizon non plus mais pour une toute autre raison. Burnout Paradise m'a définitivement fâché avec les jeux de courses en monde ouvert. J'ai adoré Hot Pursuit de Criterion parce qu'il n'y avait pas ce besoin lourdingue de rallier le point de départ de la course. Mais je ne m'interdis pas de créer du jamais la série s'envole pour l'asieA son annonce, j'ai ardemment désiré Recore puisque j'ai lu des différents verdicts des joueurs (presse comme anonymes) ne m'a pas ambiancé, c'est le moins qu'on puisse dire. Sea of Thieves a l'air bien surtout avec les nombreux suivis/ajouts mais le multi' et moi ... Project Spark n'a pas pris, je l'aurais bien testé sinon si des niveaux réputés avaient eu le temps d'émerger en nombre. Scalebound, j'ai voulu l'acheter mais quand je suis allé chez mon revendeur habituel, il m'a dit qu'il était en rupture de stock pour une durée indéterminée. Fable Legends, ca faisait quand même bien pitié pour du Fable, même The Journey me donnait envie à l'époque. Crackdown 3, pas ma came. Killer Instinct, je ne joue pas au jeu de combat. State of Decay 2, j'y ai cru à son annonce et en fait il réussit à être moins abouti que la belle ébauche du 1er ...Enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire mais je ne me suis pas vraiment pas retrouvé ni dans le concept d'une partie des exclus, ni dans leur envergure/ambition et puis plus problématique, dans leur qualité. Alors je veux bien que le milliard soit passé dans le rachat de Mojang, m'enfin quand même, Microsoft, 30 milliards de bénéfices annuels putain.Une génération ou tout n'est pas si mauvais que cela contrairement à ce qu'on peut lire mais une génération insuffisante au vu d'une politique éditoriale trop timorée malgré quelques éclats. Je pense vraiment que la One aurait pu faire une PS3 d'un point de vu catalogue de jeux si une vraie vision décennal avait été en place dès 2014, malheureusement, cela n'est intervenu qu'en 2018. Plus que 5 jours pour avoir les premiers éléments de Raiponce.A vous les studios.