L'info est dans le titre : le jeu se fait soulever par les joueurs :Bon ok, y'a beaucoup de "0 bombing" comme désormais de coutume par des trolls en tout genre, mais il y a aussi des avis de vrais joueurs, qui ont fait le jeu, et disent à quel point cette suite est une déception à leur yeux. L'écriture est à priori le principal accusé et la seconde moitié du jeu fait scandale.Perso, j'en suis au 2e chapitre. lLa fin du premier était un uppercut, et le début du 2 c'était "wow". Je crois eles doigts vu que pour une fois j'ai payé un jeu plein pot... Mais si il est mauvais, je vais le défoncer.