Yo mina,on a été 2.000.000, de viewers pendant le live de Sony hier.Et ça que sur le channel en version original!Julien Chieze et Caro on fait + de 100.000 viewers sur le chaineFaut pas demander au total dans le mondeDonc on peut dire que Youtube à chauffé grave pour afficher du 1080p pour tout le monde qui avait soif de voir ce que la PS5 allait nous proposer.Alors oui, les jeux sont impressionants, mais pour certain, comme Spider-man ou GT7, il était dur de voir la différence avec la PS4 Pro.Bonjour les prochaines vidéo de Digital foundry sur les jeux multiMais maintenant on peut se délécter de trailer en 4K et je dois dire qu'on peut vraiment voir à quel niveau notre machoire se décrochePour rappel les vidéos ont été capturées sur PS5 directementVoilà la liste:Project Athia – Teaser Trailer | PS5955 706 vuesPragmata - Announcement Trailer | PS5826 809 vuesHitman III - Announcement Trailer | PS5307 326 vuesLittle Devil Inside - Showcase Trailer | PS5521 246 vues (un de mes préférés de la présentation d'hier!!)Demon's Souls - Announcement Trailer | PS51 233 752 vuesResident Evil Village - Announcement Trailer | PS51 393 124 vuesGran Turismo 7 - Announcement Trailer | PS51 518 639 vuesHorizon Forbidden West - Announcement Trailer | PS52 919 741 vuesRatchet & Clank: Rift Apart - Announcement Trailer | PS51 469 990 vuesEt vous quel a été votre jeu préféré de la soirée?Enjoy