Bon bah voila,on a eu ce qu on attendait tous,la premiere conference censé nous devoiler le futur du jeu video.

Pour ma part je n ai pas vecu ce que j esperais,quand j imagine les jeux next gen j ai la demo de l unreal engine 5 en tete.

Je trouve que Sony vient de faire la pire conference.En soi elle aurait ete bonne pour moi...si cela avait ete une conference e3 ps4.

Alors peut etre que je me suis trop hypé,que j imaginais autre chose visuellement parlant de la next gen.Mais je rejoins un commentaire que j ai lu qui disait que si ça avait ete Ms qui aurait fait cette conf ils auraient surement ete mort.



Voila,ce n est que mon avis,à aucun moment je dis que que le pari est raté,je parle de mon ressenti.

J espere que la conference à ete bonne pour certains,bonne soiree.