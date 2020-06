Jeux Vidéos

Je suis en train de faire les donjons / créatures divines de Zelda BoTW et je trouve dommageable qu'ils n'ont pas mis une créature divine supplémentaire avec un peuple qui aurait pu être les Dekus ou une autre race lié à la Jungle.Cette créature divine aurait pu être maritime car on a une large zone océanique / jungle qui aurait pu accueillir une créature divine / donjon.Une sorte de serpent aurait été sympa un serpent marin / jungle.De plus ils auraient eu un gain de temps au niveau de sa conception avec les dragons présent dans le jeu suffisait juste de faire d'un des dragons un serpent.Autre zone qui aurait pu être exploiter c'est toute la zone enneigé au nord du château d'Hyrule, là des Yetis auraient pu t-être présent avec comme créature divine / donjon un ours / loup.J'adore en faite ce petit côté Shadow of the colossus du jeu avec quelques mécanisme tiré des deux Metroid Prime, avec Metroid Prime II: Echoes et Metroid Prime III: Corruption.Sinon la petite quête d'Euzéro était rigolote IEH !Comme vous pouvez le constater, je suis à fond dans le jeu, même si celui-ci est pas évident (je meurs comme une quiche souvent) j'ai du mal avec les esquives parfaites.