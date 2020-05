Xbox Squad :Si l’on s’en tient aux dires du Directeur de Scorn, Ljubomir Peklar, le ray tracing, actuellement en test en interne, rencontre certaines contraintes : malgré l’avancée que permet cette technique d’éclairage, elle n’en reste pas moins trop gourmande pour être combinée aux effets actuels du jeu, et cela demande de faire un compromis sur certains paramètres sur Xbox Series X, dont le nombre d’images par seconde (fps).Parallèlement, l’équipe d’Ebb Software affirme posséder des techniques internes simulant cette fonctionnalité de façon plus pratique pour un rendu quasi identique :

posted the 05/15/2020 at 08:10 AM by ryosenpai