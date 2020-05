Je me suis dit que ce serait cool de voir ce que Nintendo a dans les tuyaux en ce moment. Il y a de l'officiel et de la spéculation.

________________________________________________

Studios internes à Nintendo EPD :

* Nintendo EPD 3

Dernièrement : Zelda BoTW, Zelda Link’s Awakening (avec Grezzo).

Actuellement :

- Suite de BoTW [2021]

* Nintendo EPD 4

Dernièrement : Miitomo, Docteur Kawashima, Nintendo Labo, Màj de Ring Fit Adventure.

Actuellement :

- Nouveau jeu casual (Nintendogs ?) [2020-2021]

* Nintendo EPD 5

Dernièrement : Splatoon 2 (+DLC) et Animal Crossing NH (+màj).

Actuellement :

- Splatoon : Save Our Salmons (spin-off) ? [2020-2021]

* Nintendo EPD 7 (Interne / Externe)

Dernièrement : Metroid Samus Returns, Rhythm Heaven.

Actuellement :

- Famicom Detective Club Remakes (Japon only) [2020]

- Tomodachi 3 ? [2021-2022]

* Nintendo EPD 8

Dernièrement : Captain Toad Treasure Tracker, Super Mario Odyssey.

Actuellement :

- Mario All-Star 2 ? [2020]

- Nouveau Mario 3D ? [2021-2022]

* Nintendo EPD 9

Dernièrement : Mario Kart 8 DX, Arms.

Actuellement :

- Màj de Mario Kart Tour [2020-???]

- Nouveau jeu de course ? [2020-2021]

- Arms 2 ? [2020-2021]

* Nintendo EPD 10

Dernièrement : Super Mario Run, NSMB. DX, Super Mario Maker 2 (+màj).

- Nouveau Mario 2D ? [Inconnu]

- Nouveau Pikmin ? [Inconnu]

* Nintendo EPD Smart Device Groupe

Dernièrement : Fire Emblem Heroes, Dragalia Lost.

Actuellement :

- Màj de Mario Kart Tour [2020-???]

Studios externes à Nintendo EPD : [/g]

* Monolith Soft

Dernièrement : Zelda BoTW, Xenoblade 2 + Torna.

Actuellement :

- Xenoblde Remaster [29 mai 2020]

- Suite de BoTW [2021]

- Nouveau jeu medieval-fantasy [2021-2022]

- Nouveau Xenoblade [2022-2023]

* Retro Studios

Dernièrement : Donkey Kong Country Topical Freeze (+portage Switch).

Actuellement :

- Metroid Prime 4 [2022-2023]

* Hal Laboratory

Dernièrement : Kirby Star Allies et autres jeux Kirby, Box-Boy.

Actuellement :

- "Apogée de Kirby" [2021-2022]

* NDcube

Dernièrement : Super Mario Party.

Actuellement :

- Clubhouse Games [juin 2020]

- Mario Party ? [2021-2022]

* 1-Up Studio

404 Error.

Second-Party :

* Next Level Games[/g]

Dernièrement : Luigi’s Mansion 3 (+DLC)

Actuellement :

- Jeu inconnu (Mario Strikers ?) [2022-2023]

* Game Freak

Dernièrement : Pokémon Let’s Go, Pokémon SS.

Actuellement :

- DLC de Pokémon SS [2020-???]

- Pokémon 9G [2022-2023]

- Pokémon 4G Remake ? [2021]

* Creatures

Dernièrement : Detective Pikachu.

Actuellement :

- Détective Pikachu 2 ? [2020-2021]

* Camelot Software Planning

Dernièrement : Mario Tennis Aces.

Actuellement :

- Jeu de sport Mario (très probable) [2020-2021]

* Grezzo

Dernièrement : Luigi’s Mansion 3DS, Zelda LA.

Actuellement :

- Zelda 2D (inédit ou remake) ? [2022]

* Good-Feel

Dernièrement : Yoshi’s Crafted World.

Actuellement :

- Nouveau jeu 2D ? [2022-2023]

* Intelligent Systems

Dernièrement : Paper Mario Colo Splash, une minorité sur Fire Emblem Threehouses.

Actuellement :

- Paper Mario [2020-2021]

tudios externes régulièrement partenaires :

* Platinum Games

Dernièrement : Astral Chain.

Actuellement :

- Bayonetta 3 [2020-2021]

- Nouvelle exclu (Astral Chain 2) ? [Inconnu]

* Koei Tecmo

Dernièrement : Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Threehouses.

Actuellement :

- Nouveau Fire Emblem ? [2022-2023]

* Mercury Steam

Dernièrement : Metroid Samus Returns.

Actuellement :

- Metroid 2D (inédit ou remake) ? [2020-2021]

* Ubisoft (Milan)

Dernièrement : Mario X Lapins Crétins.

Actuellement :

- Mario X Lapins Crétins 2 ? [2021-2022]

________________________________________________

Évidemment c'est loin d'être exhaustif, dans les second-party notamment, je n'ai pas compté les studios dont on n'entend jamais parlé genre DeNa, Cygames, indieszero ou Ambrella qui font surtout des petits jeux. Je ne suis pas familier avec les first-party / second-party et parfois la ligne est très fine. Next Level Games par exemple n'est "que" second-party mais ils s'auto-proclament comme des "AAA Nintendo Developer" depuis peu (sur leur site, sur twitter, sur leurs fiches de recrutements, etc) donc voilà, officiellement ils ne sont que second-party mais eux se considèrent sûrement comme first-party et n'ont aucune intention de travailler avec un éditeur autre que Nintendo. Bref, ce n'était qu'un exemple mais j'espère que cela aidera certains à y voir plus clair.