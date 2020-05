Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay.

Apparemment il y aurait eu un jeu projet Prince Of Persia annulé.Nommé Prince of Persia Redemption datant de 2012. C' est un target render.Ça fait pas mal God of War X AC.Quelques infos de Jonathan Cooper Ex employé d' Ubisoft et de ND :