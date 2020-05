Une nouvelle vidéo de MK11 vient d'apparaître sur le chaine officielle youtube de Nintendo.Ça démarre avec un logo switch et puis...Pas de ligne indiquant la provenance des images, ce que je trouve sacrément honteux quand on sait que la version switch ressemble à ça.Ce genre de pratique est je trouve vraiment à éviter, on se plaint déjà de voir des trailers PS4/One fait à partir de footage PC, mais là sérieusement...