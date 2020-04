J'ai relancé FF15 tout a l'heure pour voir et ça me fait toujours mal ... :'(Imaginez les serpilleres qui arrivent avant que Noctis se barre d'Insomnia, on aurait la veritable histoire, un vrai développements des perso, Stella, Ravus en capuche et tout et tout? (et RBZ qui va venir en faisant "mais fait le deuil bordeeellllll" ). Allez Nomu, t'enchainent les bonnes ventes, c'est le moment de faire pression pour reprendre le bébé qu'on t'as volé