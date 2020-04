(le chef de la division Xbox) vient de déclarer par le biais de twitter que le prochainreveal consacré à lasera dédié aux jeux en mettant l'accent sur latransparence, l'authenticité et que l'attente ne sera pas trop longue.Rappelons que seulsetont été montrés jusqu'à présent.

''Hier, nous avons évalué les plans pour partager des informations régulièrement sur la Xbox Series X jusqu'au lancement. L'équipe fait un excellent travail et s'adapte. Je n'ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez de la transparence/l'authenticité. Nous prévoyons de continuer à montrer des choses de cette façon, la prochaine étape ne se fera pas trop attendre (les jeux).''

Who likes this ?

posted the 04/23/2020 at 06:56 PM by leonr4