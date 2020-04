Jmet plus de photo de ma TV je viens de tuer mon iPhone X(oui jsuis dégouté).Je viens de finir ce Final Fantasy VII Remake il étais incroyable , j'ai fait tout les quetes annexes(ça rajoute une petite scène a chaque foispar contre pas aux dernières quêtes? )il me manque 2 rapport pour faire le boss secret.Sinon que dire? L'OST elle tue la plupart du temps! le monde magnifique , les perso l'histoire on connait dejaC'est des couloirs faut dire la vérité mais les environnement tue.Le système de combat magnifique.Tifa/Aerith et les autres ont plus de personnalité et ca passeLa VF passe crème aussi(jle referais en japonais plus tard )Cette revisite tueCA MANQUE DE SANG(Sur certaine scène ou un perso est en "état critique" ou carrément se fait transpercerLa fin y'a des passages a jeter sérieux.Bref RDV dans des années pour la suiteBref Final Fantasy XV reste le numéro un pour moi