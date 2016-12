J'ai recu ce jeu le 23, jl'ai commencer qu'apres noel , et des que j'ai lancer ce jeux, je n'ai pas reussi a le lacher , tres peu de jeux m'ont toucher comme Final Fantasy XV m'a toucher, les 4 personnages l'univers la direction artistique l'OST.Véritablement ce jeu a touché mon coeur.C'est le meilleur jeu de la Playstation 4Le meilleur jeu de 2016 , une bombe jvous le conseil a tous!!!Encore merci Square pour ce grand jeuFinal Fantasy XV une frappe nucléaire, j'étais pas pret pour ce jeu de folieECOUTER MOI CET MUSIQUE DE FADA !!!

Who likes this ?

posted the 12/30/2016 at 07:19 PM by amassous