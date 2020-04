Quand on y repense, la Xbox est bien armée pour la next-gen face aux exclusivités de Sony. On en parle pas assez, mais plus loin que les Gears of War, les Halo et les Forza, on oublie la force des Xbox Studios...Ryse, Recore, Sea of Thieves, Super Lucky Tales, State of Decay et Crackdown 3 autant de licences qui pourront revenir, plus forte que jamais, voir même des remasters Next-Gen avec du Ray Tracing pour ces titres !Peut-être que le silence de Sony provient de la crainte que Microsoft sorte ses dernières cartouches : les jeux Xbox Studios...