C’est officiel. Face à l’ampleur de la crise du coronavirus, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines le confinement, à partir de mardi prochain, soit jusqu’au 15 avril, a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, ce vendredi, à l’issue du Conseil des ministres.« Cette période pourra être encore prolongée si la situation sanitaire l’exige. Je remercie les Français pour leur civisme, leur patience et leur solidarité », a ajouté le Premier ministre.« Il est clair que nous n’en sommes qu’au début de la vague épidémique, elle a, c’est vrai, submergé le Grand Est depuis plusieurs jours, elle arrive en Ile-de-France et dans les Hauts de France », a-t-il déclaré, avant d’annoncer « le renouvellement de la période de confinement, pour deux semaines supplémentaires, à partir de mardi prochain. Soit jusqu’au mercredi 15 avril ».Le conseil scientifique avait recommandé au gouvernement d’allonger la période de confinement, suggérant un total de six semaines, soit jusqu’à fin avril. Edouard Philippe a également annoncé qu’Olivier Véran, le ministre de la Santé, tiendra un point complet sur la situation sanitaire samedi.