L'auteur de cette review n'a pas spécialement aimé son expérience.C'est assez délicat de parler de ce jeu. De mon côté, je n'ai pas écrit de test, simplement émis un avis car je n'ai pas plus que ça envie de continuer l'aventure (même si je le ferais probablement un jour), et que je ne me force pas à jouer à un jeu quand il ne me plait pas.C'est assez dingue le nombre de pouces rouges :-) ! J'ai aussi eu un commentaire assez... Virulent. Tenez je vous le mets ici ce commentaire qui a été posté son mon avis (qui est une sorte de preview, ça n'a pas valeur de test) :-------------------Citation de de l’extrait de l'avis :"Je n’ai jamais été attaché à la Sega Saturn. Que ce soit pour Nights into Dreams ou Panzer Dragoon, les jeux de SEGA sur cette console ne m’ont jamais fait rêver… Sauf Sega Rally, car je suis également un grand passionné d’automobile !"Kikoo spotted… Résumer la Saturn à Nights et Panzer Dragoon, d’autant qu’il y a toutes les chances que tu n’aies pas touché au Zweï, et encore moins au Saga. Ne pas comprendre que tu as entre les mains un jeu orienté arcade, en le comparant à Orta (le plus mauvais de la série même si honnête), montre l’étendu de ton ignorance.Cet épisode n’est pas un Orta-like, mais le premier d’une série culte, et un vrai jeu d’arcade (contrairement aux autres épisodes). Chercher un Orta-like en y jouant, est au mieux de l’ignorance, au pire de la stupidité.Pour ta culture, la Saturn que tu n’as pas connu (trop kids, et probablement trop aveugé par la Playstation à l’époque), possède de nombreux autres jeux que ceux que tu cites (et je ne parle pas que de Virtua Fighter 2).Juste un lien comme ça, ça t’évitera peut-être de bouder bêtement une console que tu ne connais pas, d’en attendre des choses que tu ne comprends pas, et de faire des critiques de désinformations…Il n’y a aucune imprécision dans le gameplay de Panzer Dragoon (Remake, ou pas), et je serais ravi de t’en faire la démonstration.Une seule chose en laquelle je te rejoins : portage assez paresseux, et pas spécialement beau.Une dernière chose : les musiques plutôt sympathiques que tu évoques, sont considérés par nombres de joueurs comme une des OST les plus marquantes des jeux-vidéo. L’ignorance, ce fléau…-------------------Il y a du vrai dans ce commentaire (je suis loin d'être un spécialiste de la Saturn, la console ne m'a jamais intéressé, et le seul Panzer Dragoon auquel j'ai joué est le ORTA), mais justement, je donne mon avis en précisant tout cela pour donner un contexte à celui-ci. Je suis loin d'être un fan hardcore de la série...Ma conclusion, c'est qu'apparemment, pour "apprécier" ce jeu, il faut impérativement être un expert de la série Panzer Dragoon (ce qui est loin d'être mon cas). Un autre test est celui de Nintendo Life,, qui va dans le même sens (6/10) : http://www.nintendolife.com/reviews/switch-eshop/panzer_dragoon_remake Je suis assez curieux de voir d'autres tests et avis émerger sur Internet, car jusque là je n'ai pas vraiment lu d'avis extrêmement positif, sauf de personnes qui semblent aimer l'univers mais qui ne possèdent pas le jeu ? Y'en a parmi vous qui ont le jeu et qui l'apprécie vraiment pour ce qu'il est (c'est à dire un Remake paru en 2020 sur Nintendo Switch) ? Ca me rappelle un peu la situation de Medievil, qui est extrêmement joli, mis avec des mécaniques de jeu vraiment datées...