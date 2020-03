"Si vous voyez un gpu similaire disponible dans les cartes graphiques PC à peu près au même moment où nous sortirons notre console, cela signifie que notre collaboration avec AMD a réussi à produire une technologie utile dans les deux mondes. Cela ne veut pas dire que chez Sony, nous avons simplement incorporé la partie PC dans notre console".

RDNA 2

Lors de la présentation technique en profondeur de la, l'architecte systèmea confirmé que la prochaine console desera équipée d'un GPU AMD personnalisé et basé sur leur technologie RDNA 2,a ajouté :Ce qu'il souligne vraiment ici, c'est qu'a travaillé en étroite collaboration avecpour s'assurer que les fonctionnalités du GPU soient spécifiquement adaptées aux besoins de la. Outre la réduction de la consommation d'énergie et l'optimisation des performances, c'est sur cet ensemble de fonctionnalités, selon, qu'se concentre. Ces éléments de la puce d'se résument dans :■La rétrocompatibilité■Nouvelles fonctionnalités■Une efficacité accrue■Familiarité pour les développeursCelles-ci devraient combiner des "révolutions" générationnelles et des "évolutions" stables, afin que les développeurs de jeux puissent tirer le meilleur parti de ce matériel de nouvelle génération. La liberté des développeurs semblait être un élément essentiel de la présentation technique de, et les caractéristiques qui maximisent cette liberté sont susceptibles d'être présentées dans le GPU RDNA 2 de laPlus précisément,affirme que le GPU devrait prendre en charge le ray tracing, et les shaders primitifs, mais les développeurs sont libres de les utiliser ou pas pour leurs jeux.Quoi qu'il en soit, l'architectureest confirmée pour la