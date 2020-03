Cela vient du dernier OXM:-Il est confirmé que Nemesis est le premier monstre de l'histoire de Resident Evil à enfreindre la règle de la "Safe room". S'il vous poursuit, il peut s'introduire dans les salles sécurisées.-Les développeurs ont en quelque sorte utilisé M. X pour recueillir des informations sur Nemesis, bien que leur objectif ait toujours été de faire de Nemesis un ennemi plus terrifiant et plus tendu que M. X dans presque tous les domaines.-Il y a des pauses environnementales inattendues dans RE3... Comme le canon explosif rouge classique. L'utilisez-vous immédiatement sur certains zombies en ce moment, ou le gardez-vous pour plus tard afin de pouvoir l'utiliser comme un coup puissant contre Nemesis ?-Nemesis la première fois que vous le lâchez après un moment important de l'histoire peut lâcher des objets rares pour que vous puissiez les récupérer où que vous le lâchiez.-Le mécanisme d'esquive a des actions contextuelles que Jill peut faire si vous réussissez une esquive parfaite contre des types d'attaques spécifiques. Par exemple, Jill fait une animation unique si vous esquivez parfaitement l'un des tentacules de Némésis.-Il y a certaines zones du jeu qui sont plus douces et qui donneront une excuse pour que Nemesis ne puisse pas vous suivre et vous donner un répit, mais l'un des principaux objectifs du remake était de faire de lui une menace assez conséquente. Il ne vous poursuit pas toujours, mais la possibilité qu'il puisse vous poursuivre reste vraie.-Ils ont conçu l'IA de Nemesis sans être vraiment implacable, s'il vous poursuit toujours, cela deviendrait vite fatigant. Son IA fonctionne de manière à diriger dynamiquement ses mouvements et à donner au joueur une certaine marge de manœuvre.-Capcom a beaucoup travaillé sur l'IA pour ce titre en général, en parlant de faire réagir davantage les monstres à l'environnement et aux situations, et comment ils peuvent travailler ensemble, séparément, etc. Ils parlent même de la façon dont ils ont fait en sorte que les zombies se comportent différemment, qu'ils soient seuls ou qu'il y ait plusieurs zombies autour d'eux et qu'ils soient en groupe.-Grave Digger est confirmé dans le jeu. Il est accompagné de séquences inspirées des tremblements et vous pouvez lui tirer dessus et lui lancer des grenades dans la gorge.-Spiders est confirmé dans le jeu ! Elles ont tendance à se faufiler partout, parfois vers ou loin de vous, ou à vous tomber dessus depuis le plafond. (Confirmez également que les Drain Deimos et les Araignées sont des ennemis distincts dans le RE3 et se comportent différemment).-Les Hunter Beta sont confirmés d'être dans le jeu aussi.-Dites vous que Raccoon City est beaucoup plus grand qu'auparavant. Ils ont conçu une grande partie de la ville, ce n'est pas un monde ouvert mais ils l'ont conçue de manière à ce que vous puissiez explorer pas mal de rues et même les magasins et les bâtiments de la ville, et que vous ayez de multiples chemins à emprunter à travers la ville.-Jill peut débloquer plus de voies dans le métro pour accéder à de nouvelles parties de la ville comme une forme de déplacement rapide. Plus vous vous éloignez de la ville, plus le métro devient votre plaque tournante pour relier les différents quartiers de la ville.-Il y a beaucoup plus de choses à faire que dans le jeu RE2 ou le jeu original, souvent il y a des options de retour en arrière que le jeu vous donne... Vous avez maintenant un code pour débloquer une arme dans un autre quartier de la ville, mais voulez-vous vous promener dans la ville et risquer d'affronter les ennemis que vous avez laissés, ou pire, de voir Nemesis se montrer pendant que vous le faites ? Il y a beaucoup de distractions optionnelles, de planification d'itinéraire et de risques et récompenses qui se passent ici.-Carlos est jouable et a plus de séquences jouables, mais il n'a pas sa propre campagne. Il peut aussi se montrer lorsque vous traversez la ville, car il est aussi à la recherche de survivants. Ils s'attachent à rendre Carlos brutal sur les bords, mais fiable et sympathique.-Petite chose, mais ils confirment dans les égouts que si vous marchez dans la saleté ou sous un tuyau en marche, la saleté vous colle un peu avant de se dissiper. Regardez le chemin parcouru par les jeux vidéo !-La conception sonore a fait l'objet d'une grande attention, elle supporte entièrement les systèmes de son surround et a beaucoup fait pour que tout soit bien "sonorisé" dans une ville en plein chaos.-Il y a un léger indice qui laisse penser qu'il y a peut-être quelques nouveaux monstres dans RE3 qui ne figuraient pas dans l'original, mais il faudra attendre de voir.-L'équipe s'est concentrée sur la cohérence de l'histoire plutôt que sur les différentes façons dont les événements peuvent se dérouler. Cela dit, ils ont fait beaucoup pour que l'histoire ait plus de profondeur et se démarque. Ils disent que l'histoire donne plus de chair à Jill, Nemesis et l'UBSC que l'original. C'est une histoire classique de Jill contre Nemesis, et les deux ont une histoire et des raisons de se battre l'une contre l'autre qui seront explorées plus en profondeur. Nous allons nous plonger beaucoup plus dans le personnage de Jill, et dans Nemesis en tant que monstre. Ils espèrent que les gens seront vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait et ajouté à l'histoire.-Si on vous demande de nous indiquer les lieux ou les objets qui reviennent de RE2, on vous répond que vous pouvez remarquer "certaines choses" en parcourant le jeu. Il est également possible que vous remarquiez des choses avant et après le jeu, car celui-ci se déroule un jour avant et un jour après le RE2.-L'équipe espère que les fans de Resident Evil seront impressionnés par leur Raccoon City réimaginée. C'est un lieu emblématique de la série et ils ont vraiment voulu faire les choses correctement, et ont mis une tonne d'attention aux détails dans la ville qu'ils espèrent que les fans apprécieront.-OXM disent que ce qu'ils ont joué jusqu'à présent est "extraordinaire", et si le reste du jeu peut maintenir la qualité des 2-3 heures qu'ils ont jouées, il va devenir un jeu classique de Resident Evil.