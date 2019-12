Réalise par : J.J. Abrams

(Mission impossible 3 / Super 8 / Star Trek / Star Wars VII)



Synopsis : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.



Allociné

J.J. Abrams a réuni tous les ingrédients pour satisfaire les fans de la première heure comme les néophytes.L’épopée intergalactique, à la fidélité assumée à la trilogie d’origine, n’en demeure pas moins une belle conclusion – certes convenue – faisant la part belle aux combats aériens, aux duels au sabre laser et au recours à la force.Narration fluide, savoureux bestiaire, séquence finale épique, quelques révélations (dont une qui concurrence le fameux « Je suis ton père »)… Bref, du grand spectacle.En digne héritier de George Lucas, J.J. Abrams apporte à la saga une rapidité qui colle à l’époque, une profondeur inhabituelle, qui donne envie de revoir une nouvelle fois cet ultime volet au final réussi.Les personnages de Rey et de Kylo Ren, en quête d’identité et de rédemption, prennent une ampleur inégalée dans ce récit qui fait l'apologie de la solidarité.Surtout, J.J. Abrams a eu des idées épatantes pour multiplier les surprises : « l'Ascension de Skywalker » est un film qui fait mourir les vivants et revivre les morts. Des résurrections qui ne concernent pas seulement certains personnages, mais aussi leurs droïdes, leurs sabres laser, leurs combats et alliances passées. Quelle émotion !Désormais sans Luke, Rey poursuit sa formation. J.J. Abrams revient aux commandes de ce neuvième volet de la saga Skywalker, pour livrer une conclusion sincèrement émouvante, mais un peu hâtive et qui revient maladroitement sur les idées des Derniers Jedi.Un divertissement d'aventures spatiales extrêmement mouvementées, souvent très inspirées, rendant hommage aux dernières légendes Star Wars.L’ascension de Skywalker en devient un space opéra certes traditionnel mais forcément passionnant, doublé d’un mise en scène autrement ample et solide qui s’illustre dans quelques séquences échevelées et visuellement magnifiques.N’y allons pas par quatre chemins, c’est un très beau feu d’artifice final. Sous le coup de l’enthousiasme, on se laisserait volontiers aller jusqu’à dire que ce Star Wars IX retrouve parfois et même souvent la fougue de la première trilogie.Reboot inavoué et cynique d'une trilogie désormais fondamentalement incohérente, "L'Ascension de Skywalker" n'a pour lui que l'énergie déployée par J.J. Abrams et la fantastique direction artistique dont Lucasfilm a le secret, tant cet épisode d'une platitude extrême préfère se complaire en facilités et reprises confortables plutôt que de raconter quelque chose.Le neuvième épisode de « La guerre des étoiles » est à la hauteur des attentes. « L’Ascension de Skywalker » conclut la plus passionnante des sagas de cinéma, dans un déluge d’action et de grands sentiments.J.J. Abrams certes donne le change : le programme n'a sans doute jamais été aussi copieux, varié en tons, en goûts, en émotions. Mais il loupe son rendez-vous avec la transcendance. Harangués par un tel titre ascensionnel et christique, on est en droit de s'en plaindre.On ne peut nier le talent de J.J. Abrams à la mise en scène de ce barnum. [...] Mais bon. On ne fonde pas un scénario sur des clins d'oeil, mais sur des surprises, des ressorts narratifs originaux. Ce qui est loin d'être le cas ici.Plutôt que de se brûler les ailes, Abrams calme clairement le jeu, et livre un Star Wars dans les clous, fournissant le fan service comme il faut, sans chercher à se frotter au mythe de face.Rien n’a changé, mais tout est plus coloré, plus rapide, plus bruyant, plus compliqué aussi (...) parfois sans autre raison d’être que de faire durer encore un peu plus le film. Celui-ci finit, pourtant, laissant une impression d’épuisement qui n’augure pas grand-chose de bon quant au futur de la saga.La variété des décors, la générosité visuelle, l’ambition picaresque du film qui, dans un premier temps, tente de renouer avec le charme des serials dans lesquels George Lucas a puisés, tournent court.De retour aux commandes, J. J. Abrams fait table rase de l'excès d'audace des « Derniers Jedi ». Mais la force de la saga, elle, sort affaiblie de ces atermoiements.Presque malfaisant dans sa volonté de faire revenir tout le monde, vieilles carnes et morts compris, et de nous ramener sur les mêmes lieux - en ruines - de ces films «du bon vieux temps» qu’il est supposé conclure et ramasser dans un même mouvement, l’Ascension de Skywalker conclut moins la saga qu’il nous enjoint à retourner illico à son canon, dont il sait - il nous le raconterait presque - qu’il ne fera jamais partie, faute de la nécessaire étincelle d’une idée neuve.« L’Ascension de Skywalker » trouvera son public sans trop d’efforts. Mais reste une production au ton bien plus policé qu’il n’y paraît, à la morale en accord avec celle de la première trilogie, mais aussi et surtout à celle de son nouveau propriétaire, la maison Disney.Malgré des moments très réussis, l’inventivité n’est pas au rendez-vous de cet ultime opus qu’on voulait forcément exceptionnel, et qui lorgne du côté de "Game of Thrones".