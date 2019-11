Jeux Video

Insider plus ou moins fiable donc blog.Des choses fausses dans le CV.Ou pas encore confirmé.Mais a néanmoins déjà balancé des infos justes sur Smash Bros (Banjo), des infos sur DQXIS, ou encore le fait que Platinum avait deux autres jeux Switch en plus de Bayo 3 (on en a eu par la suite au moins 1 : Astral Chain).Donc à partir de là :- Metroid Prime Trilogy HD pour la prochaine année fiscale, ce qui ne surprendra pas vu que c'est en rumeur depuis un moment (l'ex rédac chef de Game Informer évoque la possibilité d'une annonce aux Game Awards).- Super Metroid Remake, dans la veine du remake de Metroid : Samus Returns, lui prévu l'année fiscale suivante (donc "après mars 2021").Why note, c'est pas non plus complètement fou.Et une bonne manière de patienter jusqu'à Prime 4.