Multi machines

Petite envie de parler des jeux qui m'ont laissé un très gros souvenir. Alors il ne s'agit pas forcément de jeux avec de gros scénars, de trucs torturés, ... nan juste des jeux sur lesquels j'ai pris un énorme plaisir et qui m'on marqué d'une manière ou d'une autre. Vu la quantité je vais diviser l'ensemble en plusieurs parties (portables, générations, ...) pour que ce soit digestePour cette première partie donc je vais parler de mes premières années de joueurs, à l'époque ou je n'avais pas de console ou de micro ordinateur et que j'y jouais chez les autres. J'ai eu un pc un peu plus tard mais grosse galère car le "dos" n'était pas évident pour le gamin que j'étais et j'ai vite chopé un virus qui m'a foutu en l'air une partie des couleurs. Cela dit je garde de gros souvenirs de cette période, avec une grosse part de découverte du milieu et des premiers univers créés.-Another World (PC) : Inutile de présenter ce jeu tout le monde connait. J'ai ce souvenir, étant gamin, d'avoir été complètement estomaqué par la plongée dans cet univers, les visuels et le monde qui y était dépeint. Je n'avais pas réussi à aller bien loin à l'époque mais je me suis acharné quand même. J'aurai toujours ce souvenir de me sentir perdu mais subjugué par le monde d'Another World.-Boulder Dash (Amstrad CPC 464) : En voilà un que je ponçais à chaque fois que j'allais en vacance chez les grands parents et que je squattais l'Amstrad CPC 464 du tonton !! Il fallait se générer un passage jusqu'à une sortie en bouffant ce que j'appelait la moquette, récupérant au passage des cristaux qui permettaient d'ouvrir la porte, tout en esquivant les rochers qui nous tombaient dessus une fois la moquette éliminée. Que de crises d'énervement à chaque fois que je me mangeais un rocher sur la tronche en faisant mon chemin, mais aussi de cris de joie quand je parvenais à la fin du niveau en ayant eu l'impression d'avoir accompli un exploit. Ce jeu mettait les reflexes à l'épreuve et se révèlait ultra addictif. Mon plus gros coup de coeur sur cette machine.-Bomb Jack (Amstrad CPC 464) : Bomb Jack mettait en place un petit personnage dans des tableaux fixes, et nous demandait de récupérer toutes les bombes disséminées dans le niveau. Le principe était ultra simple (comme 99% des jeux de l'époque) mais ô combien addictif encore une fois. Je ne compte plus les heures passées sur ce jeu, les yeux scotchés à l'écran avec parfois des sauts ultra hard qui m'ont fait hurler de rage à chaque foirage !! Trop bon.-Le Manoir de Mortevielle (Amiga) : Haaaaa ce jeu, c'est le plus gros souvenir que j'ai avec un de mes potes !! Tout les jours on allait sur son Amiga pour jouer à ce jeu. Le pire c'est que malgré le nombre incalculable d'heures que nous avons passé dessus ... on a jamais pu rester en vie plus de 30/40 minutes. On se faisait poignarder quasi systématiquement quand on rentrait dans une pièce. Le stress de ouf quand on entendait des bruits de pas sortir de la machine et que l'on voyait l'écran afficher "vous êtes mort". Mais quel pied !!!-Prince of Persia (PC) : Celui là non plus on ne le présente plus. Le premier Prince of Persia a été l'un de mes premiers jeux sur PC et quel bonheur. Ces niveaux piégés, la recherche, les combats, ... que de souvenirs mémorables sur ce titre.-Samantha Fox Strip Poker (Amstrad CPC 464) : Bon je ne sais pas s'il est utile de préciser en quoi consiste le jeu ? Si ? Ok. Il s'agit d'un jeu de poker, tout con, mais où les victoires permettaient de voir des photos (si on peut appeler ces amas de pixel des photos) de Samantha Fox de plus en plus dénudées. Etant fan de la miss à l'époque autant vous dire que je me suis entraîner comme un malade jusqu'à obtenir la fabuleuse image finale, faisant de moi le gamin le plus heureux de la Terre l'espace de quelques minutes-Super Off Road (PC) : Haaaa Super Off Road a été l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus d'heures à enchainer les circuits comme un malade. J'étais complètement accro. Déjà j'adorais comment le jeu était représenté, ensuite c'est le premier jeu que j'ai pu faire avec mon petit frère (c'était l'époque ou je ne voulais pas encore le tuer). Là où je n'aimait pas vraiment les jeux de course en 2D vus de derrière façon Out Run and co, là je m'éclatais complètement et ne lâchait pas mon clavier. Un vrai bonheur !!!Fin de la première partie, la seconde se concentrera sur les portables