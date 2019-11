Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes a 5 jours du lancement de Google StadiaOu plutôt... De sa bêta.. Non, en fait de son ALPHA payante.En effet, outre le fait que seul les acheteurs du pack founders ou du 2nd qu'ils ont fait, a 129€ y auront le droit.Acheteurs qui d'ailleurs seront nombreux a ne pas y avoir accès des le 19 puisque Google a dors et déjà annoncé qu'ils n'étaient absolument pas en mesure de livrer le 19 en fait...Outre le fait qu'il n'y aura que 12 jeux au lancement.Google nous fait aujourd'hui le point sur les fonctionnalités qui... NE seront PAS présente au lancement.Et y'en as un paquet !Voyez plutôt :->dans le menu du jeu, et si leur progression est bien comptabilisée, ils seront officiellement débloqués avec une future mise à jour.->Du côté du, unique moyen actuel de profiter de l'expérience via un écran de télévision,: les autres Chromecast Ultra devront attendre une imminente mise à jour pour pouvoir streamer le contenu.->si vous voulez jouer au même jeu sur différents comptes, il faudra l'acheter plusieurs fois.->Un premier jeu compatible Stream Connect pourrait arriver d'ici fin 2019,->->, sensé nous permettre d'offrir trois mois d'abonnement Stadia à un ami et compris dans la Founder's Edition,->->-> une attache téléphone-manette officielle baptisée Claw sera commercialisée prochainement par PowerSupportGoogle a beau promettre des mises a jours hebdomadaires et on as beau comprendre que la technique ne se mets pas en place en claquant des doigts, on peut grandement s'interroger sur la moralité d'un accès payant a ce niveau la. Surtout que le service n'as connu qu'une unique phase de "bêta" fermée extrêmement restreinte.Voilà malgré tout qui traduit un manque de confiance de la part de Google en les capacités actuels de son service.Et qui prouve surtout une fois de plus que le Cloud Gaming est encore loin d'être ne serait-ce que réellement en place, alors son essor j'en parle pas et le fait qu'il surpasse un jour les consoles je vous laissez faire vos conclusions.On est très loin de la promesse du service si facilement accessible qui permet de lancement un jeu instantanément d'un moindre clic sur un lien dans un tweet ou une vidéo Youtube...Voilà qui devrait une fois de plus faire tomber les dernières illusions du Cloud Gaming, qui est loin d'être aussi au point et prêt a faire une arrivée aussi dévastatrice que beaucoup nous le promettaient.A ce niveau, on est a peine du domaine de la bêta pour ce service, c'est quasi un alpha... Mais payante.On rappel que les gens doivent payer 129€ d'équipement pour accéder au service, qu'un abonnement de 9€99 par mois sera nécessaire (encore que les 3 premiers mois sont offert avec le pack... On comprends mieux que c'est tout sauf un vraie geste commercial, plutôt un moyen de faire passer la pilule de l'état du service au lancement) et surtout, qu'outre Destiny 2 offerts aux acheteurs et compris dans l'abonnement, chaque jeux devront être achetés un par un.En bref, Stadia enchaîne les désillusions, et si il faut évidemment du temps pour bâtir un tel service, le démarrage est encore plus timide que les plus mesurés d'entre nous le prévoyaient.