Hello! J'me suis acheté Skybolt Zack, un petit jeu français sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch et PC ! J'avais pu discuter avec les développeurs à la Gamescom 2019, et je dois avouer que j'aime pas mal ce petit jeuLe jeu tourne bien en 60 fps (j'ai enregistré en 30 fps, sorry), par contre qu'est-ce qu'il est rageant passé le monde 3Le jeu est vendu une vingtaine d'euros (encore une semaine à 17€) sur l'eShop et Steam