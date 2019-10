Voila j'ai eu une reflexion ce matin,Pourquoi les gens soutiennent encore Xbox?Microsoft font de superbe machine j'ai rien a dire la dessus mais les gros JEUX ils sont ou?? Toujours en fin de gen MS abandonne sa machine.La 360 a eu le même sort a part les FIFA, NFL et jeux multi (et encore) en fin de gen on c'est bien fait entubé.Et la pour la ONE pareil, on te sort la Xbox oneX pour au final ne rien sortir dessus.Normalement en fin de gen on as toujours eu les jeux les mieux fait pour une machine mais la c'est le desert...Au final MS reste dans le game pourquoi? Ils ont crée le Xboxlive pour pouvoir entré dans le marché du gaming en streaming, ou pouvoir se consentré sur le PC? Parce que les exclu Xbox sont tous dispo sur PC...La Xbox c'est quoi alors? Un mini pc pour pouvoir jouer au jeux microsoft? Un moyen de faire venir le consomateur lambda au marché du pc?