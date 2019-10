Bonjour/bonsoir à tous !Je voulais vous demander, cher communauté Gamekyo, quels sont vos jeux préférés sur Nintendo Switch ? A part le fameux Zelda BOTW évidemment. Cette fin d'année je vais sauter le pas et je ne sais pas du tout quoi choisir comme jeux, il y en a beaucoup trop qui me plaisent... donc cela m'aidera peut être à choisir en même temps héhé.Et n'hésitez pas aussi à partager vos jeux les plus attendus sur Switch !

posted the 10/04/2019 at 10:31 AM