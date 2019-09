Jeux Video

Article venant de Segment Next.Viendrait de base d'une fuite d'un doc interne de Capcom qui participerait au développement, relayé par NeoGaf, Resetera & co.- Sortirait pour le launch de la PS5 (aucune info sur du cross-gen mais probable)- Des plans pour un lancement un an plus tard sur PC, coïncidant avec les récents propos de SonyCasting :- Nathan Drake- Kratos- Sackboy- Ratchet & Clank- Jak & Daxter- Spider-Man- Aloy (Horizon)- Helghast (Killzone)- Crash Bandicoot- Spyro- Lara Croft- Jill Valentine- Sir Daniel Fortesque- Kat- Dante- Parappa The Rapper- Ellie (Last of Us)- Delsin Rowe (inFamous)- Cloud (FF7 Remake)- Solid Snake- Ryu- Chun-LiPincette hein