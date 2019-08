Petit coup de cœur du salon (faut dire que j'ai vu tellement de bons jeux !), Kunai est un Métroid Vania qui ne se prends pas la tête ! Me rappelant Katana Zero par certaines mécaniques physique, ça va être encore un jeu que je vais avoir envie de doser sur Nintendo Switch ^^ !

posted the 08/22/2019 at 07:04 PM by suzukube