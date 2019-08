Let's Play

Bon, dernièrement (en fait là ou je parlais de Turok), j'ai publié une vidéo de Troll and I, où le jeu laggait à mort, malgré le fait que j'ai quitté et relancé le jeu...Bref, c'est un bug, apparemment connu, qui arrive si vous jouez au jeu sans avoir fait un soft reset avant... Bref, du coup, le jeu est un peu plus digeste... La preuve en vidéo (par contre, j'ai toujours des soucis de prise de son avec le Avermedia Lite + OBS) ^^' !Bref, un jeu avec un gameplay qui reste imprécis, évidemment pas aussi daubique que prévu à la base, surtout que son prix est repassé à 34,99 € (il était à 3,59 € au moment où je l'avais acheté mais également déconseillé du coup).Enfin bref, désolé pour le coup de gueule pas vraiment justifié (bon, après... Avoir des bugs aussi énorme et à la limite d'endommager une Nintendo Switch, je continue de penser que ça devrait être testé), mais je devais tout de même rétablir une part de vérité! Et désolé pour l'article du coup (malheureusement j'avais publié sur Gamekyo le let's play en question).