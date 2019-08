Alors c'est sûr, c'est pas la promo du siècle, par contre je dois avouer que j'ai été surpris par ce Mechstermination force, ici dans sa version Nintendo Switch ^^ !Le jeu est très agréable, tourne en 60 fps, il me rappelle un mélange de Cuphead (gameplay) et d'advance wars niveau charadesign (mais c'est peut être que moi).Techniquement, le jeu peut être fini en une heure, en pratique, apprendre à battre chaque boss devrait vous prendre du temps ^^ !Il y a en tout 14 bosses dans le jeu. Je ne sais pas si des mises à jour rajouteront des boss plus tard...Il est actuellement à 9€59 au lieu de 11€99. Pas foufou comme promo... Mais j'avais envie de parler de ce jeu

posted the 08/10/2019 at 04:18 AM by suzukube