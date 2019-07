Bonjour les gars,



J'ai la Switch depuis dayone et suite à l'article concernant nintendo et le joycon drift je voulais savoir si je suis encore éligible pour me faire remplacer mon JoyCon au frais de Nintendo ??



Je joue exclusivement en mode portable mais j'ai remarqué le soucis récemment quand mes neveux voulais jouer sur le dock.



Merci