Jeux Video

"Thank you to all of our fans for caring so deeply about Pokémon. Recently, I shared the news that some Pokémon cannot be transferred to Pokémon Sword and Pokémon Shield. I've read all your comments and appreciate your love and passion for Pokémon.



Just like all of you, we are passionate about Pokémon and each and every one of them is very important to us. After so many years of developing the Pokémon video games, this was a very difficult decision for me. I'd like to make one thing clear: even if a specific Pokémon is not available in Pokémon Sword and Pokémon Shield, that does not mean it will not appear in future games.



The world of Pokémon continues to evolve. The Galar region offers new Pokémon to encounter, Trainers to battle, and adventures to embark on. We are pouring our hearts into these games, and we hope you will look forward to joining us on this new journey.



June 28, 2019

Junichi Masuda"





Voilà.

Donc en gros, le monsieur te dit que c'est comme ça épicétou, et que si tu vois pas ta daube que t'as pourtant dans ta PokéBank depuis 10 piges, elle reste susceptible d'apparaître dans une prochaine gen (voir j'imagine lors d'un event).



Et n'oubliez pas.

A en croire certains : seule la vision du créateur compte.

Donc t'as pas le choix de respecter.