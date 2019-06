Salut à tous,



Je propose un petit sondage pour voir un peu quel est votre jeu de plateforme 3D préféré.

Il ne faut en choisir qu'un (pas simple je sais)



Alors à titre personnel, et comme ma photo de profil le laisse suggérer, mon plateformer 3D coup de cœur est Banjo-Kazooie !



J'aurais pu citer sa suite, Banjo Tooie, qui objectivement améliore encore la formule, mais le 1er tient une place toute particulière dans mon cœur, principalement en raison de souvenirs passés à y jouer avec mon père ^^



Et vous, quel jeu de plateforme vous a le plus marqué ?



Résultats temporaires :



Banjo Kazooie : 5 votes

Super Mario 64 : 8 votes

Super Mario Galaxy : 5 votes

Super Mario Galaxy 2 : 2 votes

Yoshi's Island : 1 vote

Jak 2 : 1 vote

Super Mario Sunshine : 3 votes

Psychonauts : 1 vote

Rayman 2 : 1 vote

Crash Bandicoot 3 : 1 vote

Super Mario Odyssey : 1 vote

Adventure Island : 1 vote

Samurai Pizza Cat : 1 vote

Bubsy 3D : 1 vote

Donkey Kong 64 : 1 vote