Décidément, les choses semblent s'accélérer à quelques heures de la conférence de Microsoft et à la surprise générale, c'est du côté de Sony que nos regards se tournent. Bien que le constructeur japonais fasse l'impasse sur l'édition 2019 de l'E3, nous constatons aujourd'hui queEn regardant de près le fil Twitter de Cory Barlog, directeur créatif du studio SIE Santa Monica, nous pouvons découvrir un message caché en reprenant chaque première lettre de ses posts. Pour vous éviter une recherche fastidieuse, voici le message obtenu :Vous l'aurez compris,

RAGNAROK IS COMING

