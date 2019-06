Dragon Ball

Synopsis: Vous incarnez Shallot, un saiyan venu du passé. L'histoire se déroule dans l'univers 7, notre jeune Saiyan tombe sur Terre après le Tournois du Pouvoir dans un battle royale exécuter par Beerus avec les Super Dragon Ball suite au kidnapping de Shin, Ce tournois a été forcé par un mystérieux individu afin de savoir qui en serait le plus puissant. Plusieurs guerriers de différentes époques sont donc invoqués. Le gagnant recevra en récompense les Super Dragon Balls, capables d'exaucer n'importe quel vœu.



Parallèlement à cela le jeu dispose dans son mode histoire de deux sous récits, l'une concernant un mystérieux Saiyan encapuchonné, nommé Giblet Spoiler :

(qui s'avère être le frère jumeau de Shallot) et de la présence de Zahha un guerrier avec des magies de soin hors du commun qui ce bat avec deux épées contrôlé par télékinésie.



(Giblet un antagoniste puissant)

Le jeu mobilecréé parfête ses un an, pour l'occasion le jeu fait peau neuve avec un système de combat 2.0 amélioré, une nouvelle icone toute bleu et d'une nouvelle fonctionnalité avec la quête des Dragon Balls fonctionnant avecet bien sûr des amis.J'aimerais revenir aujourd'hui sur ce jeu qui pour ma part dispose vraiment de deux atout comparé à d'autre. Le premier atout c'est qu'on peut facilement acquérir objets et personnages sans vraiment faire appel à la carte bancaire il est vraiment safe sur ce côté là. L'autre atout c'est son histoire principal dont j'aimerais faire le point aujourd'hui.Notre Saiyan ici est chargé par Beerus de démasquer et vaincre le kidnappeur de Shin, d'abattre le Saiyan encapuchonné qui est incontrôlable et découvrir qui est Zahha vraiment.Shallot peut à présent atteindre la forme de SSJ2, Zahha n'est toujours pas déblocable en tant que personnage jouable comme Giblet d'ailleurs le personnage Saiyan encapuchonné.Quatre grands arc sont accessible:Cette arc dépeint ici un Raditz en soif de vengeance cherchant à tuer qui conque fut responsable de sa première mort, incluant Vegeta et Nappa qu'ils l'ont trahis. Shallot mais pas que lui Gohan et Zahha deviendrons les élèves de Nappa et de Vegeta.Ici vous incorporez les Forces de Freezer et aidez le tyran a démasquer un imposteur ce faisant passer pour lui. Pendant cette histoire vous allez être sous les ordres du commando Ginyu.Dans cette arc vous faite ami ami avec Numéro 18 et 17 et vous devez les protéger de Super Cell une récréation de Cell faite par Gero avec l'ADN de tout les participant du Battle Royale en cours incluant l'ADN de Shallot. Durant cette Arc Shallot fait de Kyabe son disciple.Cette arc met en lumière un Super Cell game qu'organise Super Cell ce dernier confronte Gohan SSJ2 et Shallot qui est devenu l'élève du fils de Son Goku.Ces arcs narratifs permettent de mettre en lumière des personnalité caché de personnage connu, Ginyu ne fait pas vraiment méchant et nous fait dire qu'il aurait pu devenir quelqu'un de bien, Nappa est drôle à souhait et attachant de par sa relation maître élevé avec Shallot, d'autres interaction sympa inclu Goku et Shallot, Jaco et Original Bulma, Numéro 17 et Shallot, Zahha et Shallot etc etc....Il faut jouer au jeu et à son histoire prenante pour ce rendre compte de l'amour qui a été porter au récit et à chaque personnage. Le seul défaut du jeu je dirais qu'il consomme surtout de votre temps.Sur une autre note je dirais que l'histoire de Shallot pourrai à terme faire lien avec celle deantagoniste Saiyan de. Les deux personnages semble être d'ancien Saiyan venant du passé.