Durant la présentation aux investisseurs qui a permis, entre autres de découvrir une démonstration de la façon dont la console de prochaine génération de Sony allait gérer les temps de chargement, la rétrocompatibilité s'est vue évoquée.



Jim Ryan, à la tête de PlayStation, a fait comprendre qu'il était important de capitaliser sur la communauté PS4 active, ne pas l'abandonner.



La rétrocompatibilité, dans cette époque connectée, est quelque chose d'incroyablement puissant.



C'est pour cela qu'il ne sera pas simplement question d'être en mesure de lancer les jeux de la génération précédente : sur PS5, il sera possible de jouer en ligne aux jeux PS4 en cross-generation, avec les possesseurs de cette dernière.



La communauté gaming a quelque chose d'assez tribal, la rétrocompatibilité nous donne l'opportunité de la faire migrer depuis la PS4 vers la next gen en pouvant la laisser jouer aux jeux PS4 qu'ils possèdent sur - des groupes de 10, 20, 50 joueurs. Nous voyons ceci, étant donné l'ampleur de cette communauté qui s'est formée sur ces dernières années et le travail accompli sur PS4, comme un facteur de réussite crucial. Nous pensons que c'est incroyablement important.



Si on n'avait pas déjà compris le message, cela confirme les velléités de Sony de faire du passage à une nouvelle machine quelque chose d'indolore et qui ne ressemble pas à un nouveau départ. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les groupes de potes qui se voyaient déjà séparés par le mur des générations