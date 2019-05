Actus

Luc Julia, l'un des créateurs de Siri et désormais vice-président de Samsung en charge de l'innovation, a été l'invité de Clique, il y a quelques semaines.



Il a notamment eu l'occasion d'être interrogé sur la dématérialisation de nos technologies, et plus particulièrement le Cloud... Il est plutôt intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un qui est au coeur de la Silicon Valley, d'autant que le monsieur ne se montre pas particulièrement optimiste en ce qui concerne l'avenir de cette technologie.



Luc Julia ne croit pas en la démocratisation du Cloud sur le long terme. Les raisons ? Et bien il évoque notamment le fait que malgré les avantages de la technologie qui pourront donner un accès instantané à du contenu, cela demande des ressources, mais aussi un entretien... Et malgré les moyens des entreprises qui souhaitent se lancer vers cette route, cela demande énormément de moyens d'entretenir des datas centers plutôt que de les faire tourner. Il pense donc que les entreprises qui se lancent actuellement dans le Cloud finiront par faire machine arrière pour des raisons énergétiques.





Extrait du passage dans l'émission dédié à la dématérialisation des consoles :

(Le passage dédié au Cloud débute à partir de 5min40)