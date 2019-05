Après des notes bien sympa,se montre en sur Switch et se compare à la version PS4 dans deux vidéos bien fournies. Mais ce n'est pas tout, car je commencerais avec le futur suivi du jeu que Sega prévoit pour son jeu de Kart.Monsieur Sega,veut être clair sur ce point:, tout ce que vous achèterez dans le jeu se feront avec les pièces collectées pendant votre aventure et il ne sera pas capable d'acheter ses dites pièces avec des transactions. Dès le début, Sonic Team Racing a été pensé ainsi.Maintenant, je laisse ma place aux vidéos; les deux nous viennent dequi nous fait retour sur la version Switch sur la première et la seconde n'est qu'un comparaison Switch/PS4.Pour les retardataires, il est encore temps de prendre le jeu à un prix convenable; le jeu sort officiellement le

Who likes this ?

posted the 05/19/2019 at 08:33 AM by kidicarus